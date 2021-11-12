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Haberler Gündem 3. Sayfa NEFESLER TUTULDU! Son dakika: Araçta 2.5 yaşında çocuk vardı! Bir anda alev aldı! - Haberler
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Araçta 2.5 yaşında çocuk vardı! Bir anda alev aldı!

Mersin'de Elçin Yüceoğlu (35), yangın çıkan park halindeki hafif ticari aracında uyuyan oğlu 2.5 yaşındaki Eymen'i son anda kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

NEFESLER TUTULDU! Son dakika: Araçta 2.5 yaşında çocuk vardı! Bir anda alev aldı! - Haberler
Araçta 2.5 yaşında çocuk vardı! Bir anda alev aldı!
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DHA

Mersin'de, güvenlik sistemleri satışı yapan Elçin ve Ergin Yüceoğlu (35) çifti, iş nedeniyle Kızkalesi´ne gitti. Çift, hafta sonu olması nedeniyle oğulları Eymen´i de yanlarına aldı.

Ergin Yüceloğlu bir evde işini yaparken, Elçin Yüceoğlu ise arka koltukta oğlunun uyuduğu hafif ticari aracın yanında onu beklemeye başladı.

ARACIN ARKASINDAN DUMANLAR ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Elçin Yüceoğlu ev sahibiyle sohbet ederken, aracın arkasından duman çıktığını fark etti. Hemen araca koşan Yüceoğlu, oğlunu kucağına alarak çıkarttı.

TİCARİ ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bu sırada eşinin çığlıkların duyup evden çıkan Ergin Yüceoğlu da oğlunu kucağına alıp hortumla aracı söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü. Tamamen yanan araç demir yığınına döndü.

"KORKU DOLU ANLAR YAŞADIK"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Elçin Yüceoğlu, "İş için Kızkalesi´ne gittik. Pazar günü olduğu için işten sonra bir şeyler yaparız diye oğlumuzu da yanımıza aldık. Eşim evde çalışırken ben oğlum araçta uyuduğu için dışarıda bekledim. Ev sahibiyle sohbet ederken, araçtan duman yükseldiğini fark ettim.

"ARAÇ SANİYELER İÇİNDE YANDI"

O an aklıma arka koltukta uyuyan oğlum geldi. Hemen koşarak kucağıma aldım, çıkarttım. Eşim geldi yardımımıza. Araç dakikalar içinde tamamen yandı. Korku dolu anlar yaşadık" dedi.

"150 BİN TL MADDİ ZARAR OLUŞTU"

Yangın nedeniyle araçlarında yaklaşık 150 bin TL zarar oluştuğunu söyleyen Yüceoğlu, "Araç tamamen yandı, kullanılmaz halde. İçerisinde kamera ve alarm sistemleri, elektronik malzemeler vardı, onlar da yandı. 150 bin TL kadar maddi kaybımız oluştu. Ama çok şükür oğlumuza bir şey olmadı. Bizim için en büyük teselli bu" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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