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HaberlerGündem3. SayfaPİZZACIDA YAŞANDI! Son dakika: Anne, babalar dikkat! Nefes borusuna pizza kaçtı!
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Anne, babalar dikkat! Korku dolu anlar!

İzmir'de bir pizzacıda, 1.5 yaşındaki bebeğin nefes borusuna pizza kaçtı. Nefes alamayan bebeği, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası yöntemi kurtarırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

PİZZACIDA YAŞANDI! Son dakika: Anne, babalar dikkat! Nefes borusuna pizza kaçtı!
Anne, babalar dikkat! Korku dolu anlar!
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İHA

İzmir'de, dün saat 12.30 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir pizzacıda, annesi ile masada pizza yediği esnada nefes borusuna pizza takılan 1 buçuk yaşındaki bir bebek, aniden nefessiz kalarak fenalaştı. Bebeğin çırpındığını gören anne büyük panik yaşarken, o esnada pizzacı işletmecisi Serhat Pirim (35),bebeği kollarına alarak Heimlich manevrası uyguladı.

NEFES BORUSUNA KAÇAN PİZZAYI ÇIKARDI

İHA'da yer alan habere göre işletme sahibi Serhat Pirim'in uğraşları sonucu bebeğin nefes borusuna kaçan pizza bir süre sonra çıkarken, korku dolu anlar yaşayan bebek tedbir amacıyla yakındaki sağlık merkezine kaldırıldı. Kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Öte yandan yaşanan korku dolu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde pizza yiyen bebeğin nefes borusunun tıkanması sonucu bir anda fenalaştığı, bebeğin annesinin büyük panik yaşadığı, işletme sahibi Serhat Pirim'in bebeği kucağına alarak Heimlich manevrası yaptığı anlar yer aldı. Ayrıca bebeğini kucağına alan annenin sağlık merkezine doğru gittiği anlar da yine iş yeri kamerası tarafından kaydedildi.

"ÇOK ŞÜKÜR ALLAH BİZE BAĞIŞLADI"

Olayla ilgili açıklama yapan pizzacı işletmecisi Serhat Pirim, o anları anlattı. Herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini söyleyen Pirim, "Dün öğle saatlerinde bir aile buraya gelerek pizza söylediler. Siparişleri geldikten yaklaşık 5 dakika sonra ben rahatlamak için dışarı çıkmak istedim. O esnada çocuktan bir hırıltı geldiğini duydum. Dönüp baktığımda annesinin de panik yaptığını gördüm.

"ÇOCUĞUN GÖZLERİ KAYMAYA BAŞLAMIŞTI"

Önce izledim ne oluyor diye; sonra çocuğun nefes alamadığını fark ettim ve gözlerinin yavaş yavaş kaydığını gördüm. Hemen kucağıma alıp Heimlich manevrası yaptım. Daha önce kendi çocuğumun da başına gelmişti; oradan biliyorum. İlk yardımı yapmaya başladım ve ikinci hamlede yiyecek boğazından dışarı çıktı.

"ÇOCUĞU OLAN AİLELER İLKYARDIMI ÖĞRENMELİ"

O sırada dışarı çıkardım çocuğu ve annesi çok panik halindeydi. O yüzden acile götürdük. Sonra durumundan haberdar olduk. Çok şükür sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Allah bize bağışladı. Çocuğu olan tüm ailelerin bu ilk yardım yöntemini öğrenmesi gerekiyor; çünkü gerçekten hayat kurtarıyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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