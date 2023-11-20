Nefis bir Hint lezzeti! Tikka masala tarifi nedir, nasıl yapılır?

1 Şurada Paylaş!









Hint mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Tikka masala yapmak için gerekli malzemeler oldukça basittir. Bu malzemeleri kolayca temin edebilir ve kısa sürede lezzetli bir tikka masala yapabilirsiniz. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz Tikka masala tarifi...