Nefis bir Hint lezzeti! Tikka masala tarifi nedir, nasıl yapılır?
Tikka masala, Hindistan mutfağına özgü bir yemektir. Tavuk, domates ve baharatların eşsiz lezzetinin birleşiminden oluşan tikka masala, hem ana yemek hem de atıştırmalık olarak servis edilebilir. Peki, Tikka masala tarifi nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar...
Giriş: 20.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:28
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Hint mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Tikka masala yapmak için gerekli malzemeler oldukça basittir. Bu malzemeleri kolayca temin edebilir ve kısa sürede lezzetli bir tikka masala yapabilirsiniz. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz Tikka masala tarifi...
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TİKKA MASALA MALZEMELERİ NELERDİR?
Tikka masala için gereken malzemeler şu şekildedir;
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TİKKA MASALA NASIL YAPILIR?
Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları