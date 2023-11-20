Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Nefis bir Hint lezzeti! Tikka masala tarifi nedir, nasıl yapılır?

        Nefis bir Hint lezzeti! Tikka masala tarifi nedir, nasıl yapılır?

        Tikka masala, Hindistan mutfağına özgü bir yemektir. Tavuk, domates ve baharatların eşsiz lezzetinin birleşiminden oluşan tikka masala, hem ana yemek hem de atıştırmalık olarak servis edilebilir. Peki, Tikka masala tarifi nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hint mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Tikka masala yapmak için gerekli malzemeler oldukça basittir. Bu malzemeleri kolayca temin edebilir ve kısa sürede lezzetli bir tikka masala yapabilirsiniz. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz Tikka masala tarifi...

        2

        TİKKA MASALA MALZEMELERİ NELERDİR?

        Tikka masala için gereken malzemeler şu şekildedir;

        • 500 gram tavuk göğsü
        • 2 adet soğan
        • 3 diş sarımsak
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 yemek kaşığı yoğurt
        • 1/2 su bardağı krema
        • 1/2 su bardağı süt
        • 1/2 çay kaşığı tarçın
        • 1/2 çay kaşığı zerdeçal
        • 1/2 çay kaşığı kimyon
        • 1/2 çay kaşığı kişniş
        • 1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber
        • 1/2 çay kaşığı karabiber
        • Tuz
        3

        TİKKA MASALA NASIL YAPILIR?

        • Tavuk göğsünü küp küp doğrayın.
        • Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.
        • Bir kasede tavuk, soğan, sarımsak, yoğurt, krema, süt, tarçın, zerdeçal, kimyon, kişniş, kırmızı pul biber ve karabiberi karıştırın.
        • Tavukları bu karışıma alın ve buzdolabında en az 30 dakika bekletin.
        • Bir tavada yağı kızdırın.
        • Tavukları tavaya alın ve her iki tarafını da kızartın.
        • Kızaran tavukları bir tencereye alın.
        • Tencereye sosu ekleyin ve karıştırın.
        • Sos kaynayınca kısık ateşte 20-25 dakika pişirin.
        • Piştikten sonra servis edin.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde