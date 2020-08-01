Kavurma tarifi bugün başlayan Kurban Bayramı nedeniyle araştırılıyor. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlar en pratik ve hızlı şekilde kavurma olarak sofralara geliyor. Peki en lezzetli ve pratik koyun, kuzu, dana etinden kavurma nasıl yapılır?

KAVURMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER (DANA, KOYUN, KUZU)

* Kavurma için 2 kg kuşbaşı et

* 250 gram iç yağ

* Tuz

KAVURMA TARİFİ

- Kavurma yapmak için ilk olarak tencere hazırlanır ve ateşe koyulur. Tencere ısıtıldıktan sonra iç yağ koyulur ve erimesi beklenir.

- Tenceredeki yağ eridikten sonra dibine çöken et parçaları bir süzgeç ile süzülür veya alınır.

- Ardından sıcak iç yağına küçük küçük doğranan etler ilave edilir ve karıştırılır.

- Karıştırma işleminden sonra tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte pişirmeye bırakılır.

- Tencerede pişen etler arada karıştırılır ve kontrol edilir.

- Et tamamen pişinde tuz ilave edilir ve servise hazır hale getirilir.