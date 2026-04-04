Nehir Erdoğan: Yanlışlıkla evlenmişiz

Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, 2014 yılında görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlenmişti. Çift, 2016'da ise boşandı. Erdoğan, sona eren evliliği ile ilgili konuştu.

Nehir Erdoğan, "Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlenmişiz" dedi.

Saba Tümer'le programına konuk olan Erdoğan, "Evliliği gerçekten başarabilen insanlara büyük saygı duyuyorum. Ama sevgili eski eşim Ahmet Sesigürgil’e de selam olsun; bazen bizim sadece çok iyi arkadaş olması gereken insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Evliliğimiz sadece iki yıl sürdüğü için bazen kendi kendime ‘Ben evlenmiş miydim ya?’ dediğim oluyor. Bir noktada aileme, ‘Tamam, çok istiyorsunuz, yapacağız bu işi’ dedim. O mükemmeliyetçi aile beklentisini iki senede aradan çıkarmış oldum. Sonunda onlar da benim bu işi beceremeyeceğimi anladı" ifadelerini kullandı.