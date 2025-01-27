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        Suçüstü yakalandı: Nehirde 4 bin 800 metrelik ağ ele geçirildi

        Gaziantep'te ağ ile balık avlama yasağına uymayan kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Nehirde 4 bin 800 metre ağ, 4 adet şişme lastik, 4 adet bot küreği, 1 adet zıpkın ve 3 adet av malzemesi ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:51
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        Nehirde suçüstü yakalandı
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        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi.

        Devriye esnasında, nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladığı tespit edilen E.K. isimli kişi suçüstü yakalandı.

        Yakalanan kişiye ait olduğu tespit edilen 4 bin 800 metre ağ, 4 adet şişme lastik, 4 adet bot küreği, 1 adet zıpkın ve 3 adet av malzemesi ele geçirildi.

        Olay sırasında kullanılan malzemelere el konuldu. Ağ ile balık avlama yasağına uymayan E.K. hakkında idari işlem başlatıldı.

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