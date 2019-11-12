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Nejat İşler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı filmde rol almak isterim

Oyuncu Nejat İşler, kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatacak bir filmde, Erdoğan'ı canlandırmak istediğini söyledi

Nejat İşler

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'e konuk olan ünlü oyuncu Nejat İşler, hakkında merak edilenlere yanıt verdi.

İşler, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni misiniz, akrabalığınız var mı?” sorusuna 'Yok. Ama enteresan, gerçek yeğeni benim mahalleden arkadaşım, Ali' yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile herhangi bir akrabalık bağının olmadığını, söylentilerin “şehir efsanesi” olduğunu belirtti.

İşler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatacak bir filmde, Erdoğan'ı canlandırmak istediğini söyledi.

NEJAT İŞLER KİMDİR?

Nejat İşler, 28 Şubat 1972 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu. Feshane işçilerinden birinin torunu olan İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi. Kısa zamanda popüler olan Nejat İşler derslerini de boşluyordu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye giremeyince, para kazanmak için çay partileri düzenlemeye başladı.Nejat'ın işleri umduğu gibi gitmeyince borca girdi. Borçlarını kapatabilmek için Mahmutpaşa'dan t-shirt alıp Teşvikiye'de bu t-shirtleri satma kararı aldı. Kış aylarında ise t-shirt yerine kitap, dergi ve plak sattı.

İki sene sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf bölümünü kazanan Nejat İşler, askerlik için bölümü okumaktan vazgeçti. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesinin devlet konservatuar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı. 1994 yılında rol aldığı ilk televizyon dizisi olan Gurur'dan sonra, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizilerinde oynadı.Asıl popülerliğini ise Gülbeyaz ve Aliye adlı dizilerde yakaladı.

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