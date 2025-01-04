Nejat İşler, Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'u karşılaştırdı: Nuri, beni öldürecek
Nejat İşler, katıldığı YouTube programında Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan'ın tarzlarını karşılaştırarak dikkat çeken itiraflarda bulundu; "Nuri, beni öldürecek"
Ünlü oyuncu Nejat İşler, katıldığı YouTube’da programında; Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz’un sinemalarını karşılaştırarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Daha önce Nuri Bilge Ceylan’ın 'Kış Uykusu' filminde rol alan ancak henüz bir Zeki Demirkubuz projesinde yer almayan Nejat İşler, her iki yönetmenle ilgili düşüncelerini dile getirdi.
"HESAP YAPMIYORUZ"
Nejat İşler, Zeki Demirkubuz’un sineması hakkında; "Nuri Bilge, tasarlanmış şeylerin peşinde. Onunla çalışmak çok güzeldi, tertemiz bir iş çıktı ama biz kirli olanları sevmiyor muyuz? Zeki kirli. Ben ne kadar kirliysem, o da o kadar kirli. Ama aslında en temiz olan da biziz çünkü hesap yapmıyoruz."
Zeki Demirkubuz’un samimiyetine dikkat çeken Nejat İşler; "Zeki, sadece bir yönetmen değil, aynı zamanda bir öykü anlatıcısı. Onun sinemasında hapishane yıllarının izlerini taşıyan hesapsız ve içten bir taraf var. Bu yüzden onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Nejat İşler, Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerini ise eleştirel bir bakışla değerlendirerek, 'Bir Zamanlar Anadolu’da filmi için şu yorumu yaptı; "Burası Mezopotamya, hikaye kaynıyor. İnsanlık buradan başlamış ama biz hâlâ başka yerlerden hikaye almaya çalışıyoruz. 'Bir Zamanlar Anadolu'da, aslında bir kovboy filmiydi. Bir 'Zamanlar Teksas'ta gibi ama Zeki diyor ki: 'Hayat'... İşte bu yüzden Demirkubuz’un sinemasını ayrı seviyorum"
Sözlerini esprili bir şekilde tamamlayan Nejat İşler; "Nuri, beni öldürecek herhalde" dedi.