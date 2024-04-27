Nejat İşler: Yalnız kalınca ölümü düşünüyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nejat İşler, Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Sık sık gece gezmeleriyle gündeme gelen oyuncu, gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti. Yorgun olduğunu ve yoğun bir iş temposunda olduğunu dile getiren İşler; "Kortizon aldım, kalçamda kemik erimesi var, yürürken dikkat ederek yürüyorum" açıklamasını yaptı.

Gündemi ve ekonomiyi yakından takip ettiğini anlatan 52 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: Hayat risklerle dolu, korkacak şeyler olmalı. Risk almadan para kazanamasın. İnsanlar kolay para kazanmak istiyor. Çevreme bakıyorum, insanlar ölmeyecek gibi yaşıyor. Bir gün herkes ölecek onu biliyorum, yalnız kalınca ölümü düşünüyorum ama çok garip insanlar ölmeyecek gibi yaşıyor. Doldur doldur nereye kadar, mezara mı götüreceksin?