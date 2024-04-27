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        Haberler Magazin Nejat İşler: Yalnız kalınca ölümü düşünüyorum - Magazin haberleri

        Nejat İşler: Yalnız kalınca ölümü düşünüyorum

        Ünlü oyuncu Nejat İşler, Beyoğlu'ndaydı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden oyuncu; "Yalnız kalınca ölümü düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:09
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        "Yalnız kalınca ölümü düşünüyorum"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nejat İşler, Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Sık sık gece gezmeleriyle gündeme gelen oyuncu, gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti. Yorgun olduğunu ve yoğun bir iş temposunda olduğunu dile getiren İşler; "Kortizon aldım, kalçamda kemik erimesi var, yürürken dikkat ederek yürüyorum" açıklamasını yaptı.

        Gündemi ve ekonomiyi yakından takip ettiğini anlatan 52 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: Hayat risklerle dolu, korkacak şeyler olmalı. Risk almadan para kazanamasın. İnsanlar kolay para kazanmak istiyor. Çevreme bakıyorum, insanlar ölmeyecek gibi yaşıyor. Bir gün herkes ölecek onu biliyorum, yalnız kalınca ölümü düşünüyorum ama çok garip insanlar ölmeyecek gibi yaşıyor. Doldur doldur nereye kadar, mezara mı götüreceksin?

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