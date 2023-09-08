Haberler Yaşam Nemrut Kalderası'ndaki boz ayılar ilgi görüyor

Nemrut Kalderası'ndaki boz ayılar ilgi görüyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, boz ayılarıyla ilgi görüyor Anadolu Ajansı Giriş: 08.09.2023 - 10:15 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:15 facebook

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında Mükemmeliyet Ödülü alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, buz mağarası, lav kalıntıları, zengin ve endemik bitki örtüsüyle ilgi görüyor.

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Kaldela bunun yanı sıra başta boz ayılar olmak üzere biyoçeşitliliğiyle de ön plana çıkıyor.