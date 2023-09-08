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        Haberler Yaşam Nemrut Kalderası'ndaki boz ayılar ilgi görüyor

        Nemrut Kalderası'ndaki boz ayılar ilgi görüyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, boz ayılarıyla ilgi görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:15 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:15
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında Mükemmeliyet Ödülü alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, buz mağarası, lav kalıntıları, zengin ve endemik bitki örtüsüyle ilgi görüyor.

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        Kaldela bunun yanı sıra başta boz ayılar olmak üzere biyoçeşitliliğiyle de ön plana çıkıyor.

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        Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'ne gelen yerli ve yabancılar ile bölgede piknik yapanlar, kalderada karşılaştıkları boz ayılara ilgi gösteriyor.

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        #Nemrut Kalderası
        #nemrut
        #bitlis
        #boz ayı
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