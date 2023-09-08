Nemrut Kalderası'ndaki boz ayılar ilgi görüyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, boz ayılarıyla ilgi görüyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında Mükemmeliyet Ödülü alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, buz mağarası, lav kalıntıları, zengin ve endemik bitki örtüsüyle ilgi görüyor.
Kaldela bunun yanı sıra başta boz ayılar olmak üzere biyoçeşitliliğiyle de ön plana çıkıyor.
Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'ne gelen yerli ve yabancılar ile bölgede piknik yapanlar, kalderada karşılaştıkları boz ayılara ilgi gösteriyor.