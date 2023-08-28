Nemrut Kalderası ziyaretçilerine boz ayı sürprizi

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Seda Akgöl de çok güzel ve farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade ederek, "Doğayla iç içe olmak zaten çok güzel. Temas halinde bulunmasak bile bu kadar yakından onlarla göz göze gelmek çok farklı bir deneyimdi" diye konuştu.

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İnsanların kalabalık olduğu bir ortamda ayıları görmeyi beklemediklerini dile getiren Seda Akgöl, "Ormanlık alana girdiğimiz andan itibaren hemen karşılaşmak çok büyük bir sürpriz oldu, hiç beklemiyordum. Hatta o sırada ormanlık alanın içerisinde ilerlerken yolu kameraya alıyordum.