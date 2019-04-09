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Nepal'in yeniden bir Hindu devleti haline gelmesi talebiyle, başkent Katmandu'da hükümete bağlı idare binalarının bulunduğu Singhdurbar yerleşkesi civarında gösteri düzenleyen RPP üyelerine polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Gösteri sırasında çıkan olaylarda bazı kişilerin yaralandığı, bazılarının ise gözaltına alındığı aktarıldı.
Yerel bir gazeteci, "Nepal, Hindu krallığının kalıntılarını geride bırakarak, laik bir Cumhuriyete geçti." dedi.
Küçük bir muhalefet partisi olan RPP'nin iki talebi olduğunu belirten gazeteci, "Bunlardan biri Nepal'in anayasal monarşi ile yönetilmesi, diğeri bir Hindu devleti olması." diye konuştu.
Nepal'de Kral Gyanendra, demokrasi yanlısı gösteriler üzerine 2008'de 239 yıllık monarşiye son vermişti ve ülkede Cumhuriyet rejimi kabul edilmişti.
2008'de iş başına gelen parlamento, yeni anayasayı hazırlayamayınca 2013'te yeni bir parlamento oluşturulmuştu.
Nepal'de protestolara rağmen Eylül 2015'de kabul edilen yeni anayasa, yaklaşık 7 yıl geçici anayasayla yönetilen Nepal'i 7 federal eyalete ayırmıştı.
Buna karşı çıkan bazı etnik gruplar, eyaletlerin anayasada belirlenen yapısını ve sınırlarını protesto etmek için gösteriler düzenlemişti. Ülkenin güneyindeki protestolarda, göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 45 kişi yaşamını yitirmişti.
Yeni anayasadaki "laik devlet" ifadesine de karşı çıkan protestocular, anayasayı bu haliyle kabul etmeyeceklerini, 2008'de laik olduğu ilan edilen Nepal'in aslında bir "Hindu" devleti olduğunu ve bunun da yeni anayasada yer alması gerektiğini ileri sürüyordu.
Nepal nüfusunun yüzde 80'ini Hindu inancına sahip kişiler oluşturuyor.
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