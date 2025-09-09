Nepal’de siyasi kriz: Liderlerin evleri ateşe verildi, Başbakan istifa etti, bakanlar helikopterlerle tahliye edildi

Nepal’in başkentinden hükümet yetkilileri, göstericilerin mevcut devlet başkanının, başbakanın ve eski başbakanlardan birinin evlerini ateşe vermesinin ardından askeri helikopterlerle tahliye edildi.

Ülkedeki siyasi kriz, hükümetin sosyal medya platformlarına getirdiği yasağın ardından patlak veren şiddetli protestolar sonucu derinleşti. Yasağın kaldırılmasına rağmen olaylar büyüdü ve Tribhuvan Uluslararası Havalimanı kapatılarak tüm uçuşlar iptal edildi.

Yetkililer, Başbakan K. P. Sharma Oli’nin istifa ettiğini doğruladı. Ordunun yüzlerce askeri havalimanına konuşlandırılırken, Nepal ordusuna ait en az beş helikopter bakanları resmi konutlarından güvenli bölgelere taşıdı.

Yerel basın ve sosyal medyaya yansıyan videolarda, başkent Katmandu ve çevresindeki bölgelerde öfkeli kalabalıkların siyasi liderlerin evlerine saldırdığı görüldü. Başkentte ve diğer şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, Katmandu’daki okullar kapatıldı.

Saldırılara uğrayan evler arasında, Nepal Kongre Partisi lideri Şer Bahadur Deuba’nın, Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel’in, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak’ın ve Maoist Komünist Parti lideri Pushpa Kamal Dahal’ın evleri yer aldı. Ayrıca Deuba’nın eşi ve mevcut Dışişleri Bakanı Arzu Deuba Rana’ya ait özel bir okul da ateşe verildi.

Durumu kontrol altına almak amacıyla hükümet, sosyal medya platformlarına yönelik yasağı geri çekti. Ancak yetkililer yeni bir protesto dalgasını önlemek için sokağa çıkma yasağı ilan etse de gösteriler hızla yeniden başkente yayıldı. Bu da halkın öfkesinin sürdüğünü ve güvenlik durumunun giderek kötüleştiğini gösterdi.

Protestolar, pazartesi günü sosyal medya yasağına karşı başlamış olsa da kısa sürede derinleşti. Halkın artan yolsuzluk iddiaları ve siyasi partilere duyduğu memnuniyetsizlik gösterilerin büyümesine neden oldu. İnsanlar ülkedeki kötüleşen koşullardan partileri sorumlu tutuyor.

Belirsiz süreliğine ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen, protestolar salı günü Katmandu’da devam etti. Göstericiler “Hükümetin katillerini cezalandırın, çocukları öldürmeyi bırakın” sloganları attı. Polis ise hoparlörlerden halka evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.