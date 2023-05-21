2023 Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi'ne dair gelişmeler devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanında 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere günler kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy kullanacak vatandaşların hangi sandıkta oy kullanacağı ile ilgili detayları duyurdu. İşte, ayrıntılar...