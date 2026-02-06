Habertürk
Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Neşe Erberk, annesine veda etti

        Neşe Erberk, annesine veda etti

        1984 Avrupa güzeli Neşe Erberk, vefat eden annesi Gülşen Erberk'i son yolculuğuna uğurladı

        Giriş: 06.02.2026 - 14:16 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:16
        Annesine veda etti
        1983'te Türkiye Güzeli, 1984'te de Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, annesinin vefatıyla sarsılmıştı.

        Gülşen Erberk
        Gülşen Erberk

        Eski manken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Biricik annemizi kaybettik. Ağabeyim Cengiz ile benim ana kraliçemiz. Torunlarının süslü pembesi ıṣıklara yürüdü" ifadelerini kullanarak, üzüntüsünü dile getirmişti.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Gülşen Erberk için bugün öğle namazına müteakip Teşvkiye Camii'nde cenaze namazı kılındı.

        Neşe Erberk, acılı gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarının taziyelerini kabul etti. Gülşen Erberk, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremine ilişkin Malatya'da Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hasta ve hasta yakınlarıyla hastane personelinin çıkma çabaları yer aldı. Tekerlekli sandalyede sedyedekiler ile yürüme güçlüğü çekenlere va...
        #Neşe Erberk
