Neşe Erberk, annesine veda etti
1984 Avrupa güzeli Neşe Erberk, vefat eden annesi Gülşen Erberk'i son yolculuğuna uğurladı
1983'te Türkiye Güzeli, 1984'te de Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, annesinin vefatıyla sarsılmıştı.Gülşen Erberk
Eski manken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Biricik annemizi kaybettik. Ağabeyim Cengiz ile benim ana kraliçemiz. Torunlarının süslü pembesi ıṣıklara yürüdü" ifadelerini kullanarak, üzüntüsünü dile getirmişti.
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Gülşen Erberk için bugün öğle namazına müteakip Teşvkiye Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Neşe Erberk, acılı gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarının taziyelerini kabul etti. Gülşen Erberk, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.