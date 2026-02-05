Neşe Erberk'in acı günü

1983'te Türkiye Güzeli, 1984'te de Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, annesinin vefatıyla sarsıldı.

Gülşen Erberk

Eski manken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Biricik annemizi kaybettik. Ağabeyim Cengiz ile benim ana kraliçemiz. Torunlarının süslü pembesi ıṣıklara yürüdü. Onu yolculuğuna uğurlamak üzere cenazesi, cuma günü öğle namazında Teṣvikiye Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.