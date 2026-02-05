Habertürk
        Neşe Erberk'in acı günü

        1984 Avrupa güzeli Neşe Erberk, annesi Gülşen Erberk'in vefat ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 12:38 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:38
        Neşe Erberk'in acı günü
        1983'te Türkiye Güzeli, 1984'te de Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, annesinin vefatıyla sarsıldı.

        Gülşen Erberk
        Gülşen Erberk

        Eski manken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Biricik annemizi kaybettik. Ağabeyim Cengiz ile benim ana kraliçemiz. Torunlarının süslü pembesi ıṣıklara yürüdü. Onu yolculuğuna uğurlamak üzere cenazesi, cuma günü öğle namazında Teṣvikiye Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.

        TIR, kaza yapan hafif ticari araca çarptı: 1 ölü

        Konya'nın Kulu ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araca, aynı yöne giden TIR çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki Fatma Sarıkaya (69) hayatını kaybetti.

