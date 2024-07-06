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        Haberler Gündem 3. Sayfa Neşe Şimşek bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı! | Son dakika haberleri

        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!

        Diyarbakır'da, bir yıldır evli olduğu eşinden haber alamayan Y.Ş.'nin yardım istediği komşuları, evden yanık kokusu geldiğini belirterek ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırıp girdiği evde, 39 yaşındaki Neşe Şimşek'in kalp krizi geçirip öldüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:22 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:22
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        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
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        Diyarbakır'da olay, sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Neşe Şimşek (39), dün gece oturduğu evine geldi.

        EŞİNDEN HABER ALAMADI KOMŞULARI ARADI

        DHA'da yer alan habere göre babasının evinde kalan ve ayağı kırık olan Y.Ş. ise eşini sabah aradı, ancak cevap alamayınca da komşularına ulaştı.

        EVDEN YANIK KOKUSU ALDILAR

        Komşuları, evden yanık kokusu geldiğini fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeriye giren ekipler, Neşe Şimşek'i yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şimşek'in, yaşamını yitirdiği belirlendi.

        KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ AÇIKLANDI

        Şimşek’in kalp hastalığı olduğu ve kriz geçirdiği ortaya çıktı. Haberi alan eşi Y.Ş., gözyaşlarını tutamadı.

        Neşe Şimşek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

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        #Diyarbakır
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