Neşeli Günler Şener Şen jilet sahnesindeki Franz Beckenbauer hayatını kaybetti! İşte, o sahneden geriye kalanlar

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FRANZ BECKENBAUER

Dünya Kupası’nı hem oyuncu hem de çalıştırıcı olarak kaldıran üç kişiden birisi olan Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetti. Bayern Münih ile dört kez Almanya şampiyonu (1969, 1972-74) dört kez Almanya Kupası şampiyonu (1966, 1967, 1969, 1971), üç kez Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu (1974-76), bir kez Avrupa Kupa Galipler Kupası şampiyonu (1967) ve bir kez de Kulüp Dünya Kupası şampiyonu (1976) oldu.