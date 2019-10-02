Neşet Ertaş'ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliği, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Etkinlik, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Neşet Ertaş'ın eserlerinin ve hayatının özetlendiği belgesel film gösteriminin ardından, gelenekselleşen ödül törenine geçilecek. Daha sonra da Bedia Akartürk, Bektaş Dolu, Ferhat Göçer, Gülşen Kutlu, Prof. Dr. Erol Parlak, Işın Karaca, Muazzez Ersoy, Metin Öge, Mustafa Keser, Özgür Can Çoban, Rafet El Roman, Yavuz Bingöl, Erhan Uslu, Yıldız Tilbe, Yudum, Orkun Kutay Özdemir ve Zara, Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirecek. Ertaş'ın eserlerini yorumlayanlar arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı İbrahim Kalın da olacak.