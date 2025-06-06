Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!

Nesli tehlike altında olan bozkurt (Canis lupus anatolicus), Bursa’da ormanda gezerken fotokapan tarafından görüntülendi.

Bozkurtun görüntüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşılırken, açıklamada “Güçlü yapısı, keskin bakışları ve ormanın içinde süzülen sessiz adımlarıyla Anadolu yaban hayatının en etkileyici simgelerinden biri: Bozkurt... Bilimsel adıyla Canis lupus anatolicus olan bu tür, özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşamayı tercih eder. Geniş orman örtüsü ve vahşi habitat yapısı, bozkurtların genel yaşam alanlarıdır” ifadelerine yer verildi.

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KORUNMASI GEREKEN YABAN TÜRLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Paylaşımda bozkurtun neslinin tehlike altında olduğuna da “Yaşam alanlarının daralması, yasadışı avcılık ve insan baskısı nedeniyle popülasyonlarında azalma gözlemlenmektedir. Bu yüzden bozkurt, korunması gereken yaban türleri arasında yer alır. Bu özel anı kayda alarak hem yaban hayatının zenginliğine hem de korunması gereken türlere dikkat çekiyoruz. Doğa sessizliğini korurken, bu sessizliğin içindeki izleri görmek isteyenler için her kare bir mesaj taşır…” ifadeleriyle dikkat çekildi.