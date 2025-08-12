Habertürk
Habertürk
        Nesli tükenme tehlikesi altında olan dugonglar Kızıldeniz'de görüntülendi

        Nesli tükenme tehlikesi altında olan dugonglar Kızıldeniz'de görüntülendi

        Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli tükenme tehlikesi altında' olarak sınıflandırılan deniz ineği (dugong), Kızıldeniz'de kayıt altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 11:11 Güncelleme: 12.08.2025 - 11:11
        Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından “nesli tükenme tehlikesi altında” olarak sınıflandırılan deniz ineği (dugong), su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan’ın objektifine Kızıldeniz’de yansıdı.

        Sakin yapısıyla dikkat çeken ve otçul memeli türleri arasında yer alan deniz inekleri, deniz ekosisteminin en önemli besin kaynaklarından olan deniz çayırlarıyla besleniyor.

        Yaklaşık 3 metre uzunluğa ve 400 kilograma varan ağırlığa ulaşabilen bu dev deniz memelileri, uluslararası ticareti sınırlandırılan türler arasında yer alıyor.

        Birçok ülkede yasal koruma altında olsa da, yaşam alanlarının tahrip edilmesi, balıkçılıkla bağlantılı ölümler ve yasadışı avcılık nedeniyle varlığını sürdürmekte zorlanıyor.

        Yaklaşık 70 yılı aşan ömrü ve yavaş üreme oranıyla bilinen dugongların korunması için çeşitli ülkelerde habitat restorasyonu, koruma bölgelerinin genişletilmesi, balıkçı ağlarının izlenmesi ve farkındalık kampanyaları gibi çalışmalar yürütülüyor.

