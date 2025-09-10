Habertürk
        Nesli tükenme tehlikesi olan 'mavi yelken balığı'nı zıpkınla vurdu

        Nesli tükenme tehlikesi olan 'mavi yelken balığı'nı zıpkınla vurdu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan mavi yelken balığı, kıyıda bir kişi tarafından zıpkınla vuruldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından balığı avlayan kişiye 12 bin 660 TL para cezası uygulandı

        Giriş: 10.09.2025 - 19:59 Güncelleme: 10.09.2025 - 19:59
        Nesli tehlikede olan balığa zıpkın!
        Olay, öğle saatlerinde Bodrum Liman bölgesinde meydana geldi. H.A., elindeki zıpkınla nesli tükenme tehlikesi altında olan mavi yelken balığını vurdu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından balığı avlayan H.A.'ya 12 bin 660 TL para cezası kesildi. Konu ile ilgili Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen mavi yelken balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

        #BODRUM
        #mavi yelken balığı
        #haberler
