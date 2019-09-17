Neslican Tay sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanser hastalığı yüzünden bir ayağını kaybeden Neslican Tay, pes etmeyerek iki kere daha karşılaştığı kansere karşı galip geldi. Sosyal medya hesabından aynı hastalığı yaşadığı binlerce kişiye umut oldu, pozitif enerji saçtı. Geçtiğimiz Haziran ayında ise sosyal medya hesabından kansere 4'ncü kez yakalandığını açıkladı ve sonuna kadar savaşacağını söyledi...

NESLİCAN TAY'A NE OLDU?

3 kere kansere yakalanan genç kız Instagram hesabından, "Bir süredir burada pek aktif olamadım kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı 3. dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti???? Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Taşikardim sürekli sürekli beni yordu. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum diğer gün ben ne zaman iyi olucam.. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir bu olay bir felakat derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun" mesajını yayınlayarak takipçilerine sağlık durumuyla ilgili bilgileri verdi.

NESLİCAN TAY SAĞLIK DURUMU NASIL?



Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, kanserle mücadele eden üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın, yapılan multidisipliner klinik değerlendirmeler neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06'da yoğun bakım ünitesine alınma gerekliliği oluştuğunu, hastanın tedavisinin ilgili tüm branşların yakın takibi ile devam ettiğini bildirdi.

Yiğitbaşı yaptığı yazılı açıklamada, Neslican Tay'ın tedavisi devam etmekte olan hastalığına bağlı semptomların artması nedeniyle 6 Eylül Cuma günü hastanelerine başvurduğunu anımsatarak, hastanın son durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan multidisipliner klinik değerlendirmelerimiz neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06’da yoğun bakım ünitemize alınma gerekliliği oluşmuştur. Hastamızın tedavisi, ilgili tüm branşlarımızın yakın takibi ile devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NESLİCAN TAY'A DESTEK YAĞMURU!

Sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi sayısı olan Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi yayılınca genç kıza başta takipçileri olmak üzere birçok ünlü isim de Instagram'dan genç kıza destek mesajı yayınladı.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürüyor. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu. Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördüncü kez kanser mücadelesi veriyor.