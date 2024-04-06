Neslihan Atagül, dansıyla dikkat çekti
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti Uruguay'da gittikleri bir mekânda defile izledi. Atagül, oyuncu Isabel Macedo ile ettiği eğlenceli dansı dikkat çekti
Son zamanlarda sık sık yurt dışındaki etkinliklere katılan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, bu sefer de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da gerçekleştirilen bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu bir mekânda eğlenmeye gitti. Arjantinli meslektaşları Isabel Macedo, ünlü çifte eşlik etti.
Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Isabel Macedo ile ettiği eğlenceli dansı dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram