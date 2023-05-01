Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna tepki

Kadir Doğulu ile evliliğinde kriz yaşadığı ve aldatıldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Neslihan Atagül, eşiyle birlikte katıldığı bir söyleşide ihanetle ilgili soru soran bir katılımcıya tepki gösterdi. Soru karşısında sinirlenen Atagül, "Bu gördüğüne neden inanmıyorsun da bunu merak ediyorsun?" derken, Doğulu ise "Medeni bir cesaretle güzel bir soru sordun. Takdir edilesi" şeklinde karşılık verdi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna tepki: Bu gördüğüne neden inanmıyorsun? - Son Dakika Magazin haberleri

    2016'da Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti. Doğulu'nun samimi tavırlar sergilediği kadının adının baş harfinin 'S' olduğu ve ünlü oyuncunun imam nikâhlı eşi olduğu ileri sürülmüştü.
  • Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna tepki: Bu gördüğüne neden inanmıyorsun? - Son Dakika Magazin haberleri

    "TRAJİKOMİK BİR HİKAYE"

    Söz konusu kişinin Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır olduğu iddia edilmişti. Bu söylentilerin ardından Sezer Çakır, konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

    Sezer Çakır, "Sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddiye almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri için duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek, gerek Kadir'e, gerek ailesine ve kendi aileme olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Ben bir magazin figürü değilim. Bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir, benim çok sevdiğim bir dostumdur. Diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi... Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir. Böyle bir şey söz konusu değildir" demişti.
  • Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna tepki: Bu gördüğüne neden inanmıyorsun? - Son Dakika Magazin haberleri

    "NESLİHAN'DAN BAŞKA İMAM NİKÂHLI EŞİM YOK"

    Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün iddiaları, bir sosyal medya dedikodusu olarak gördükleri için önemsemedikleri öğrenildi. Konuyu kendisine soran yakın çevresine Doğulu, "Benim Neslihan'dan başka imam nikâhlı eşim yok" dediği ortaya çıkmıştı.
  • Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna tepki: Bu gördüğüne neden inanmıyorsun? - Son Dakika Magazin haberleri

    Bir başka iddia ise Neslihan Atagül'ün evi terk ettiği, annesinin yanına döndüğüyle ilgiliydi. Bu iddianın ortaya atıldığı günlerde Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu ile birlikte Azerbaycan'da gerçekleşen Formula 1 yarışını izlemek için Bakü'ye gitmişti. Çift, el ele poz vererek haklarındaki tüm iddiaları çürütürken keyiflerinin yerinde olduğu mesajı vermişti. 

  • İHANET SORUSUNA TEPKİ

    Daha sonra bir söyleşiye katılan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerinin ardından ihanetle ilgili soru soran bir katılımcıya tepki gösterdi. Soru karşısında sinirlenen Atagül, "Bu gördüğüne neden inanmıyorsun da bunu merak ediyorsun?" dedi.
  • Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna tepki: Bu gördüğüne neden inanmıyorsun? - Son Dakika Magazin haberleri

     "MEDENİ BİR CESARETLE SORU SORDUN, TAKDİR EDİLESİ"

    Eşi Neslihan Atagül'ün ardından konuşan Kadir Doğulu ise "Medeni bir cesaretle güzel bir soru sordun. Takdir edilesi. Hepinizin hayatları var ve biri gözlemliyor, o şahsi hayat değil. O sizin şahsiyetiniz şahitliği... Benim şahsi hayatımdan, eşimin şahsi hayatından ilgilenmek isterseniz oralardan soru sorabilirsiniz. 'Bu kadar çıkan habere rağmen nasıl eş olmayı başarabiliyorsunuz?' diye sorabilirsin. Bu kadar doğru yanlış demeden, ortalığa yayılan bu haber silsileleri neden benim ailemle aramı bozarken sizin aranızı bozmuyor diye sorabilirsin" dedi.
  • Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna tepki: Bu gördüğüne neden inanmıyorsun? - Son Dakika Magazin haberleri

    "İHANET ETTİM! SABAH KALKTIĞIM ZAMAN YÜZÜNE BAKMADIM"

    Öte yandan Kadir Doğulu, gazetecilerin "Eşiniz Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz ve ayrılacağınız yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!" diyerek, herkesi şaşırtmıştı.

    "BUNLAR BİR İDDİA!"

    Kadir Doğulu, daha sonra sözlerine, "Bunlar bir iddia. Siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etmişti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.