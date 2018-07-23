Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu tatilde

Yaz aylarında ünlü isimler Ege ve Güney sahillerine akın ederken, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti ise doğaya kaçtı. Bir göl kenarında doğayla iç içe tatil yapan Kadir Doğulu, kamp fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Ünlü çiftin fotoğrafları, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı