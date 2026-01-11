Neslihan Atagül’den beklenmedik itiraf: Kadir’i ben tavladım

Bir programa konuk olan Neslihan Atagül’ün aşkın başlangıcına dair yaptığı açıklamalar, Kadir Doğulu’nun yıllardır anlattığı romantik masalı adeta yerle bir etti. Şimdilerde akıllara şu soru var; "Gerçekte hangisi yaşandı?"

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016'da evlendi.

Kadir Doğulu, geçmişte yaptı açıklamada Neslihan Atagül ile ilişkisinin nasıl başladığını; "Sette yaprakların arasından bana bakan bir çift göz gördüm. 'Bu kim?' dedim. Meğer sesli söylemişim, meftun olmuşum. Yapımcı yanıma gelip 'Partnerin' dediği an dünya durdu."

Neslihan Atagül ise ilişkinin nasıl başladığını; "Kadir’in gittiği spor salonunu öğrendim ve hemen oraya üye oldum. Bilinçli olarak onu görmezden geliyordum. Yanından geçerken sadece kısa bir 'Ne haber?' deyip geçiyor, muhabbeti özellikle uzatmıyordum."