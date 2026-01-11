Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Neslihan Atagül’den beklenmedik itiraf: Kadir’i ben tavladım - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül’den beklenmedik itiraf: Kadir’i ben tavladım

        Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ilişkinin nasıl başladığını farklı farklı şekilde anlatması kafalarda soru işareti oluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 18:15 Güncelleme: 11.01.2026 - 20:40
        "Kadir'i ben tavladım"
        Bir programa konuk olan Neslihan Atagül’ün aşkın başlangıcına dair yaptığı açıklamalar, Kadir Doğulu’nun yıllardır anlattığı romantik masalı adeta yerle bir etti. Şimdilerde akıllara şu soru var; "Gerçekte hangisi yaşandı?"

        Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016'da evlendi.
        Kadir Doğulu, geçmişte yaptı açıklamada Neslihan Atagül ile ilişkisinin nasıl başladığını; "Sette yaprakların arasından bana bakan bir çift göz gördüm. 'Bu kim?' dedim. Meğer sesli söylemişim, meftun olmuşum. Yapımcı yanıma gelip 'Partnerin' dediği an dünya durdu."

        Neslihan Atagül ise ilişkinin nasıl başladığını; "Kadir’in gittiği spor salonunu öğrendim ve hemen oraya üye oldum. Bilinçli olarak onu görmezden geliyordum. Yanından geçerken sadece kısa bir 'Ne haber?' deyip geçiyor, muhabbeti özellikle uzatmıyordum."

        #Neslihan Atagül
        #Kadir Doğulu
        #ilişki
