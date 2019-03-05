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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, moda tasarımcısı Neslihan Yargıcı, önceki gece bir mekana girerken görüntülendi. Yargıcı, bir erkek arkadaşıyle mekana giriş yaptı. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan ikili, koşar adımlarla mekana giriş yaptı.