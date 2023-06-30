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Nesrin Cavadzade, Bora Akkaş'ın başına dert açtı

Nesrin Cavadzade'nin düşüncesizliği Bora Akkaş'ın başına dert açtı. Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı. Görüntülerde Bora Akkaş'ın Nesrin Cavadzade'ye para takması da vardı. Akkaş, Cavadzade'nin yayınladığı video sonrasında doğum için gün sayan hamile eşi Oben Alkan Akkaş'tan özür diledi

Nesrin Cavadzade, Bora Akkaş'ın başına dert açtı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Nesrin Cavadzade, bugün 36'ncı yaşına giren eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kutladı. Cavadzade'nin Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğduğunun görüldüğü videoda Bora Akkaş'ın kendisine para takması da yer aldı.

Bora Akkaş'ın tavırları sosyal medyada çok konuşuldu. Akkaş, gündem olan video sonrasında doğum için gün sayan hamile eşi Oben Alkan Akkaş'tan özür diledi.

"NESRİN'E PARA TAKMAK BENİM NE HADDİME!"

Bir açıklama yapan Bora Akkaş, "Nesrin'in, Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümünden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki şaka idi. Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime... Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa, arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum. Bunun eşimin doğuma bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu, sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara mutsuzluğumu belirtmek isterim" dedi.

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