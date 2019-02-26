Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan 'estetik' iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı ilginç bir paylaşımla yanıt verdi. Eski ve yeni halinin fotoğraflarını paylaşan Cavadzade, "Gluteni, her türlü şekeri kes, 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur!" dedi.
Cavadzade, geçtiğimiz aylarda da estetik iddialarına yanıt vermişti. Instagram hesabından 10 yıl önceki fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"KENDİMİ HER HALİMLE GÜZEL BULUYORUM"
Merhaba. Fotoğraflarımın altına nadiren ciddi bir şeyler yazıyorum ama bu akşam içimden geldi, ciddiyetle birkaç şey söyleyeceğim.
Bunlar telefonumda bulabildiğim en eski fotoğraflarım. 10 sene öncesi. Evrim/devrim haberlerine cevaben şunu söylemek isterim.
Genç, sağlıklı, işini layıkıyla yapan bir kadın olarak kendimi her halimle güzel buluyorum. Şişmanken, zayıfken, makyajlı ve makyajsız, sabah şişliği ile ya da ağlamaktan gözlerim kızarmışken... Hiç fark etmiyor.
Bugüne kadar çok güzel ya da çok çirkin görünmem gereken sayısız rol oynadım. Yeri geldi o kadar güzel çirkinleştim ki beni bunun için ödüllendirdiler bile. Hem de defalarca...
Elbette bu yaptığınız haberlerin okunması için ilginç hale getirmeniz gerekiyor ve benim buna zerre kadar itirazım yok.
Sadece yaşayan, nefes alan, bazen hastalanan, bazen yorgun düşen ama ne olursa olsun mücadele eden başarılı bir kadın olarak kendimi her halimle kabul edip sevdiğimi açıklamak istiyorum.
Ve bu tavrın bana temas eden bütün kadınlara sirayet etmesini diliyorum. hiçbir şeyin size kendinizi “daha az” hissettirmesine izin vermeyin. Siz her şeyin fazlasısınız.
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