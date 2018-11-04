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"YEMİN EDERİM BEN DE LAHMACUN YİYORUM"



Bir hayranının ‘Üç lahmacun ve bir künefeden sonra bu vücudu görmemeliydim.’ şeklindeki sözlerine sanatçı, ‘Yemin ediyorum ben de yiyorum, ama sonra koşuyorum.’ diye cevap verdi.