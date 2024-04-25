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        Haberler Ekonomi Para Net UYP -314.2 milyar dolar oldu - Para Haberleri

        Net UYP -314.2 milyar dolar oldu

        Türkiye'nin şubat sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 320,2 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 634,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece net UYP, şubatta eksi 314,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:57
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        Net UYP -314.2 milyar dolar oldu
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Şubat 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalışla 320,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,2 artışla 634,4 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, şubatta eksi 314,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

        Net UYP, 2023 sonunda eksi 286,7 milyar dolar seviyesindeydi.

        Rezerv varlıklar kalemi şubatta 2023 sonuna göre yüzde 8,8 azalışla 128,5 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 3,3 yükselişle 126,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 8,1 artarak 50,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

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        Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 11,3 artışla 176,3 milyar dolara yükseldi.

        Portföy yatırımları, şubat sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 6,9 artarak 102,5 milyar dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 16,7 yükselişle 34,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku yüzde 6,2 artışla 2,8 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 2,8 artışla 43,7 milyar dolar oldu.

        Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 1,3 azalışla 355,6 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 3,2 azalarak 41,8 milyar dolara inerken, TL mevduatı da yüzde 9,1 artarak 18,6 milyar dolara çıktı.

        Bankaların kredi stoku yüzde 0,6 artarak 63,6 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 azalarak 99,2 milyar dolar oldu.

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