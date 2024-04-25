Net UYP -314.2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Şubat 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalışla 320,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,2 artışla 634,4 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, şubatta eksi 314,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2023 sonunda eksi 286,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv varlıklar kalemi şubatta 2023 sonuna göre yüzde 8,8 azalışla 128,5 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 3,3 yükselişle 126,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 8,1 artarak 50,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

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Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 11,3 artışla 176,3 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları, şubat sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 6,9 artarak 102,5 milyar dolara çıktı.