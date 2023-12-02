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        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu'dan 'tampon bölge' planı

        Netanyahu'dan 'tampon bölge' planı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e, "savaşın ardından Gazze'de derin bir tampon bölge kurma" planından bahsettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 00:43 Güncelleme: 02.12.2023 - 00:43
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        Netanyahu'dan 'tampon bölge' planı
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini vermediği kaynaklardan aktardığı haberde, Netanyahu ile Blinken'ın perşembe günü Batı Kudüs'te bir araya geldiği hatırlatıldı.

        Netanyahu'nun bu görüşmede Blinken'e, İsrail'in "savaş bittikten sonra Gazze'nin güvenliğini kontrol altına alacağını ve Gazze'de derin bir tampon bölge kuracağını" ilettiği ifade edildi.

        Netanyahu'nun ayrıca, bu planın İsrail savaş kabinesinde de kabul gördüğünü aktardığı kaydedildi.

        Haberde, ABD ile Arap ülkelerinin, İsrail'in, "Gazze topraklarının küçülmesine neden olacak tüm planlarına" karşı olduğu da aktarıldı.

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        *Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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