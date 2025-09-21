Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Netanyahu ekibiyle Suriye ile olası güvenlik anlaşmasını görüşecek" | Dış Haberler

        "Netanyahu ekibiyle Suriye ile olası güvenlik anlaşmasını görüşecek"

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik yetkilileri ve bakanlarla Suriye ile olası güvenlik anlaşmasını görüşeceği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 00:16 Güncelleme: 21.09.2025 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Netanyahu ekibiyle Suriye ile olası güvenlik anlaşmasını görüşecek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye ile olası güvenlik anlaşmasını ele almak üzere yarın bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle toplantı yapacağı ileri sürüldü.

        The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli yetkiliye göre, Başbakan Netanyahu, Suriye ile müzakereleri ele almak üzere Batı Kudüs'te toplantı yapacak.

        Gazete haberinde ayrıca söz konusu güvenlik anlaşmasının, Netanyahu ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da katılacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda açıklanmasının beklendiği belirtildi.

        Öte yandan Axios haber sitesinden Barak Ravid ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırarak, "kritik" olarak nitelendirilen toplantıya üst düzey bakanların ve güvenlik yetkililerinin katılacağını aktardı.

        REKLAM

        İsrail'in Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu iddia edilmişti

        İsrail yönetiminin "birkaç hafta önce" Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu ve Şam yönetiminin henüz yanıtlamadığı öneri üzerinde çalıştığı ileri sürülmüştü.

        Amerikan Axios sitesinin haberine göre, Tel Aviv'in sunduğu ileri sürülen öneride, Suriye ile İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri arasında yer alan tampon bölgenin Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesi yer alıyor.

        Şam'ın güneybatısındaki bölgenin A, B ve C şeklinde üç bölge olarak sınıflandırılıp her bölgeye göre ne tür silahların konuşlandırılabileceği detaylandırılacak.

        Tampon bölgeye yakın yerlerde Suriye askerlerinin ve ağır silahların konuşlandırılmasına izin verilmeyecek. Ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçleri tampon bölgeye yakın yerlerde görev yapabilecek.

        Öneride ayrıca Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi isteniyor.

        Bu şartlar karşılığında İsrail, stratejik öneme sahip Cebel eş-Şeyh Dağı'ndaki (Hermon Dağı) nokta hariç Aralık 2024'ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmeyi teklif ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlar Rize'de incelemelerde bulundu
        Bakanlar Rize'de incelemelerde bulundu
        Erken doğum iddialarına soruşturma
        Erken doğum iddialarına soruşturma
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Facia böyle geldi
        Facia böyle geldi
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!