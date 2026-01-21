İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze için kurulan Barış Kurulu'na katılacağını açıkladı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 milyon 760 bin hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonumuzda; 2 Milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314 kg katkı maddesi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini... Daha Fazla Göster İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonumuzda; 2 Milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314 kg katkı maddesi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" dedi. Daha Az Göster