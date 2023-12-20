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        Haberler Dünya Netanyahu: Gazze’deki savaşta duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok

        Netanyahu: Gazze’deki savaşta duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 75 gündür devam eden saldırı ve katliamlarını "sonuna kadar sürdüreceklerini" vurgulayarak, "Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok." dedi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 18:57 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:57
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        Netanyahu: Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağı yok
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        Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

        "Savaşı sonuna kadar sürdüreceklerini" ifade eden İsrail Başbakanı, "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." diye konuştu.

        Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze saldırılarını, "Hamas'a cehennem ateşiyle saldırıyoruz. Sadece iki seçenekleri var: teslim olmak ya da ölmek." sözleriyle savundu.

        Fotoğraf: DHA

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