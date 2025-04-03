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        Haberler Dünya Netanyahu, Macaristan ziyareti öncesinde İsrailliler tarafından havalimanında protesto edildi | Dış Haberler

        Netanyahu, Macaristan ziyareti öncesinde İsrailliler tarafından havalimanında protesto edildi

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Macaristan ziyareti öncesinde havalimanında protesto edildi. Havalimanındaki İsrailli göstericiler, "Gazze'de ateşkes ve İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasını" talep eden pankartlar açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 08:20 Güncelleme: 03.04.2025 - 08:20
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        Netanyahu'ya Macaristan ziyareti öncesinde protesto
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan'a ziyareti öncesi İsrailliler tarafından havalimanında protesto edildi.

        İsrail ordu radyosu, Ben Gurion Havalimanı'nda İsrailliler tarafından yapılan eylemin amacının "İsrailli esirlerin serbest bırakılması" olduğunu belirtti.

        Havalimanındaki İsrailli göstericilerin, "Gazze'de ateşkes ve İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasını" talep eden pankartlar açtığı aktarıldı.

        Netanyahu hükümetinin Gazze'ye saldırıları tekrar başlatmasına tepki gösteren İsrailli esirlerin aileleri, "Gazze'nin ele geçirilmesi karşılığında rehinelerin hayatının kurban edilmesine mi karar verildi?" sorusuyla tepkilerini dile getirdi.

        İsrailli esirlerin aileleri, "Anlaşmada öngörülen rehinelerin serbest bırakılması ve savaşı sona erdirmek yerine İsrail hükümeti, Gazze'ye daha fazla asker göndererek birçok defa savaştıkları yerlerde savaşmalarına sebep oluyor." şeklinde tepki gösterdi.

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        İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

        İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), hafta içinde Macaristan'ı ziyaret etmesi beklenen Netanyahu'nun burada tutuklanması için çağrıda bulunmuştu.

        Kasım 2024'te tutuklama emirleri çıkarılması sonrası Macar lider Viktor Orban, Netanyahu'yu davet edeceğini ve "eğer gelirse emrin Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini" söylemişti.

        Orban'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Macaristan Başbakanı Orban'ın daveti üzerine 2-6 Nisan'da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği aktarılmıştı.

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