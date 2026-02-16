Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Netanyahu'nun ofisine şüpheli paket nedeniyle bomba imha uzmanları gönderildi | Dış Haberler

        Netanyahu'nun ofisine şüpheli paket nedeniyle bomba imha uzmanları gönderildi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine şüpheli bir paket nedeniyle bomba imha uzmanları sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 09:48 Güncelleme: 16.02.2026 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'nun ofisinde şüpheli paket alarmı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, kısa bir süre önce Netanyahu'nun ofisine şüpheli bir paket gönderildi.

        Haberde, şüpheli paketle ilgili ihbarın alınmasının ardından Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine adli tıp ve bomba imha uzmanlarının nakledildiği aktarıldı.

        Öte yandan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kentinde bugün polis, İsrail ordusu, itfaiye ve Kızıl Davut Yıldızı ekiplerinin katılacağı büyük çaplı bir acil durum tatbikatının düzenleneceği kaydedildi.

        Tatbikat sırasında bölgede güvenlik güçlerinin, acil durum araçlarının, helikopter ve insansız hava araçlarının yoğun hareketliliğinin olacağı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaş'ta motosikletle sollama yapan 22 yaşındaki Berat hayatını kaybetti; kaza anı kamerada

        BEŞİKTAŞ'ta motosikletiyle ilerleyen Berat Salih Baykal, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ferhat O. (22) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ağır yaralanan Baykal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü