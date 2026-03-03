Netanyahu: Saldırılar şiddetlenerek sürecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırıları şiddetlendirerek sürdüreceklerini duyurdu.

İsrail’in orta kesimindeki Palmachim Askeri Hava Üssü’ne yaptığı ziyarette konuşan Başbakan Netanyahu, İsrail jetlerinin İsrail ve Lübnan semalarında olduğunu söyledi.

Hizbullah'ın İsrail’e saldırmakla büyük hata yaptığını ileri süren Netanyahu, Lübnan ve İran’a halihazırda düzenledikleri saldırıları şiddetlendirerek sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

Öte yandan İsrail ordusu, savaş uçaklarının İran'ın başkenti Tahran ile İsfahan kentine yönelik saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

Tahran'a hava saldırılarında askeri altyapı ve balistik füze üretim tesislerinin, İsfahan'da ise düzinelerce balistik füze rampası ile füze depolarının hedef alındığı iddia edildi.

REKLAM

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.​​​​​​​

*Fotoğraf: İHA, temsilidir