Netanyahu Trump ile görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, yarın Florida eyaletinde bir araya gelecek.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Trump’ın Miami kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde yapılacak görüşmenin gündeminin Gazze ve İran olacağını duyurdu. Netanyahu’nun, Trump ile yapacağı görüşmeden önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail basını, Netanyahu’nun uçağında, Gazze'de tutulan son rehine olan Polis Başçavuş Ran Gvili’nin annesi Talik Gvili’nin de yer aldığını açıkladı.