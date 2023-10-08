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        Haberler Dünya Netanyahu, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve İtalya liderleriyle görüştü

        Netanyahu, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve İtalya liderleriyle görüştü

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 19:30 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:31
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        Netanyahu'dan peş peşe görüşmeler
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        İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun diplomasi trafiği de hız kesmeden devam ediyor. Netanyahu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı telefon görüşmelerinde bölgedeki son durumu ele aldı.

        Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bütün liderler, İsrail'in ihtiyaç duyduğu ölçüde kendini savunma hakkına kesin destek verdiğini ifade etti” denildi.

        Zelenskiy ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Büyük ölçekli bir saldırının acısını çeken İsrail'le dayanışma içindeyiz ve çok sayıda kurban için taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail'deki Ukrayna vatandaşlarının güvenliği konusunda İsrail polisi ile Ukraynalı diplomatlar arasında işbirliğinin sağlanması önemli” dedi.

        Biden Netanyahu ile görüştü
        Biden Netanyahu ile görüştü
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        ALMANYA ARABULUCULUK ÇABALARI İÇİN MISIRLA GÖRÜŞECEK

        Scholz yaptığı açıklamada ise, görüşmede Netanyahu’ya İsrail'in güvenliğinin Almanya’nın politikasının temel taşı olduğu konusunda güvence verdiğini belirterek, "Buna göre hareket edeceğiz" dedi.

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmeyi planladığını aktaran Scholz, arabuluculuk ve gerilimi azaltma çabalarında Mısır'a destek vereceğini söyledi. Scholz, bölgedeki durumu değerlendirmek için ABD, Fransa ve İngiltere liderleriyle de telefonla görüşeceğini ifade ederek, “Hamas'ın eylemlerini en güçlü şekilde kınadığımız açıktır, ancak her şeyden önce bu saldırının tüm bölge için hesaplanamaz sonuçlar doğuracak bir yangına dönüşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz ve bu durumda olan herkesi uyarıyoruz” dedi.

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        "İSRAİL İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

        Zelenskiy ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Büyük ölçekli bir saldırının acısını çeken İsrail'le dayanışma içindeyiz ve çok sayıda kurban için taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail'deki Ukrayna vatandaşlarının güvenliği konusunda İsrail polisi ile Ukraynalı diplomatlar arasında işbirliğinin sağlanması önemli” dedi.

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