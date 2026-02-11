İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Russia Today’e (RT) verdiği röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun barış ve diplomasiden yana olmadığını savunarak, "Netanyahu’nun aklında savaştan başka bir seçenek yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Russia Today’e (RT) verdiği röportajda ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’la acil görüşme gerçekleştirmesinin "müzakerelerin iyi gittiğine işaret ettiği" yönündeki değerlendirmeye yanıt veren Arakçi, "Onun (Netanyahu) barışı sevmediği ve savaş yanlısı olduğu çok açık. Sadece son iki yılda bölgemizde 7 ülkeye saldırdı. İnanabiliyor musunuz? Son saldırı Katar’a oldu. Katar, ABD’nin müttefiki ve Batı’nın da yakın ilişkide olduğu bir ülke. Bu nedenle Netanyahu’nun aklında savaştan başka bir seçenek yok" ifadelerini kullandı.

"ABD’yi İran’la savaşa sürüklemek için her yolu denedi"

Netanyahu’nun ABD’yi İran’la savaşa çekmeye çalıştığını savunan Arakçi, "Herkesin bunu görmesi lazım. Netanyahu şimdiye kadar ABD’yi İran’la savaşa sürüklemek için her yolu denedi. Bunu başardığında ise ortaya bir felaket çıktı. Sonuçta onlar kaybetti. Aynı başarısız senaryoyu yeniden denerlerse sonuç değişmez" şeklinde konuştu.