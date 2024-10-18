Netflix, 5 milyonun üzerinde abone kazandı

Netflix, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 9,8 milyar dolara yükseldi. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 8,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin net karı da üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 41 artışla 2,4 milyar dolara çıktı. Netflix'in net karı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Firmanın hisse başına karı da aynı dönemde 3,73 dolardan 5,4 dolara çıktı. ​​​​​​​