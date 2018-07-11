Şirketin sözcüsü Cameron Johnson, yeni özellikten şöyle bahsetti: "Günümüzde dosya indirmek otomatik bir süreç değil ve çoğu zaman insanlar bir dizinin birkaç bölümünü indiriyorlar. Mümkün olduğunda, bu işi Netflix'in sizin için yapmasını istiyoruz."

Yıllarca indirme işine soğuk bakan Netflix, rakibi Amazon Prime Video'nun indirme özelliğini tanıtması ve kendisinin de internet bağlantısının ABD'deki kadar kararlı olmadığı ülkelere açılması sonrasında bu özelliği 2016'da bünyesine ekledi.

Netflix'in akıllı indirme özelliği ile artık izleme listesindeki diziler izlendiğinde yeni bölümler indirilerek eskisinin yerini otomatik olarak alabilecek.

Uygulamanın Android sürümü için tanıtılan özelliğin sene sonuna kadar iOS cihazlarda da devreye girmesi bekleniyor.