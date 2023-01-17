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Netflix'e yılın ilk zammı geldi! İşte Netflix Türkiye abonelik ücretleri!

En çok kullanıcıya sahip içerik platformlarından biri olan Netflix'e 2023 yılının ilk zammı geldi. Uygulamanın yeni fiyatları kullanıcıları tarafından tepki çekti. İşte Kaliforniya'da bulunan popüler dijital platformunun Türkiye için belirlediği yeni fiyatlar...

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  • Netflix'e yılın ilk zammı geldi! İşte Netflix Türkiye abonelik ücretleri!

    Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da bulunan Netflix, 2023 yılının ilk zammı hakkında duyuru yaptı. Platformun Türkiye için belirlediği fiyatlar, kullanıcılar tarafından tepki çekti. İşte zam sonrası temel, standart ve özel plan 2023 Netflix Türkiye abonelik ücretleri...
  • Netflix'e yılın ilk zammı geldi! İşte Netflix Türkiye abonelik ücretleri!

    NETFLIX TEMEL PLAN FİYATLARI

    Netflix temel plan kullanıcıları için zam gelmeden 45,99 TL ücret ödüyordu. Yeni gelen zamlardan sonra temel plan fiyatı, 45,99'TL'den 63,99 TL'ye yükseldi.
  • Netflix'e yılın ilk zammı geldi! İşte Netflix Türkiye abonelik ücretleri!

    NETFLIX STANDART PLAN FİYATLARI

    Netflix standart plan kullanıcıları için zam gelmeden 69,99 TL ücret ödüyordu. Yeni gelen zamlardan sonra standart Plan ücreti ise 69,99 TL'den 97,99 TL'ye çıktı.

     
  • Netflix'e yılın ilk zammı geldi! İşte Netflix Türkiye abonelik ücretleri!

    NETFLIX ÖZEL PLAN FİYATLARI

    Netflix özel plan kullanıcıları için zam gelmeden 93,99 TL ücret ödüyordu. Yeni gelen zamlardan sonra Özel Plan ücreti ise 93,99 TL'den 130,99 TL'ye çıktı.

     
  • Netflix'e yılın ilk zammı geldi! İşte Netflix Türkiye abonelik ücretleri!

    NETFLIX PAKET DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

    Netflix güncel paketinizi değiştirmek için web sürümü ya da uygulamayı kullanabilirsiniz. Ana ekranın sağ alk köşesinde yer alan "Daha Fazla" seçeneğini seçerek "Hesap" başlığına geçiş yapın.  Ekranda açılan ayarlardan "Plan Değiştir" sekmesine tıklayıp, kendinize uygun olan paketi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz paketin ödemesi, fatura kesim tarihiniz geldiği zaman yapılır ve ödeme planı da bu tarihte değişir.

     

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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