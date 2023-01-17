NETFLIX PAKET DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

Netflix güncel paketinizi değiştirmek için web sürümü ya da uygulamayı kullanabilirsiniz. Ana ekranın sağ alk köşesinde yer alan "Daha Fazla" seçeneğini seçerek "Hesap" başlığına geçiş yapın. Ekranda açılan ayarlardan "Plan Değiştir" sekmesine tıklayıp, kendinize uygun olan paketi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz paketin ödemesi, fatura kesim tarihiniz geldiği zaman yapılır ve ödeme planı da bu tarihte değişir.