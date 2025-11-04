Nevra Serezli'den Bilge Şen yorumu: Doğru değil

Oyunculuk tarihi kadar eski bir tartışma konusu tekrar gündeme geldi. O konu da hangi oyuncunun ne kadar para kazandığı...

Son zamanlarda başrol oyuncularının istedikleri yüksek ücretlerden dolayı, yapımcıların ikinci roldeki oyunculara verecek fazla parası kalmadığı sıkça konuşulur oldu.

Oktay Kaynarca, kendisine bu yönde yöneltilen soru üzerine; "Herkesin bir karşılığı var. Bu konu kimseyi ilgilendirmez" şeklinde yorumda bulundu.

81 yaşındaki Bilge Şen, geçtiğimiz günlerde 62'nci Altın Portakal Film Festivali'nde yaptığı konuşmada 65 yıldır oyunculuk yaptığını belirtirken; "81 yaşındayım, hâlâ çalışıyorum. Yukarıdakiler 2 milyon lira alırken biz 5 - 6 bin lira alıyoruz. Yoksulluk sınıfının altındayım" demişti.

"KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL"

Aynı yaştaki meslektaşı Nevra Serezli, meslektaşının bu sözleri hakkında yorum yaptı. Serezli; "Şimdi başkasının aldığı parayla kendine biçilen parayı kıyaslamak ve bunun hakkında yorum yapmak çok doğru değil. Ben de bu yaşımda hâlâ çalışıyorum. Allah'ıma şükrediyorum. 'Çalışabiliyorum ki kendime göre paramı da kazanabiliyorum' diyorum ama komşum ne alıyor, o çocuk ne alıyor, o kız ne alıyor diye dert edemeyeceğim kendime" ifadelerini kullandı.