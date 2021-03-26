Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Nevra Serezli'nin hayatı ve oynadığı oyunlar, diziler, filmler araştırılıyor.
Türk tiyatrosuna yön vermiş pek çok isimle birlikte çalışmış olan Nevra Serezli yakın zamana kadar hala sahneye çıkıyordu. Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç doğumlu, kaç yaşında? Nevra Serezli hakkında merak edilenler
NEVRA SEREZLİ KİMDİR?
Nevra Serezli, 9 Ağustos 1944 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Tiyatro Sanatçısı Metin Serezli'nin eşi.
Amerikan Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra ABD'de 1 yıl LCC'de tiyatro eğitimi gören sanatçı, 1966’da Dormen Tiyatrosunda "Cengiz Hanın Bisikleti" oyunuyla profesyonel sanat hayatına başladı. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosunda, 1971-1978 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile, 1984-1989 arası Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalıştı. 1990'da tekrar Dormen Tiyatrosunda bir süre görev yaptıktan sonra, Tiyatro İstanbul topluluğuna katıldı.
Ayrıca dublaj sanatçılığı da yaparak, TV reklamlarında rol alan Serezli, dizi filmlerde de oynadı. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de 6 sezon (2003-2011) boyunca Dudu karakterini canlandırmıştır. Nevra Serezli en son Kocan Kadar Konuş adlı sinema filminde Peyker Karakterini canlandırdı.
NEVRA SEREZLİ FİLMLERİ
NEVRA SEREZLİ TİYATRO OYUNLARI
Rol aldığı oyunlardan bazıları
Ağaçlar Ayakta Ölür: Alejandro Casona - Tiyatrokare[3]
Altı Haftada Altı Dans Dersi: Richard Alfieri - Tiyatro İstanbul
Gönül Hırsızı: Pierre Chesnot - Tiyatro İstanbul
Sylvia: A.R. Gurney - Tiyatro İstanbul
Çetin Ceviz: Barillet ve Gredy - Tiyatro İstanbul
Acaba Hangisi: Barillet & Gredy - Tiyatro İstanbul
Çılgın Sonbahar
Deliler: Turgut Özakman - Deve Kuşu Kabare
Şen Sazın Bülbülleri
Aşk Olsun
My Fair Lady
Durdurun Dünyayı İnecek Var - Ankara Sanat Tiyatrosu
Hisseli Harikalar Kumpanyası : Haldun Dormen - Şan Tiyatrosu Müzikalleri
Aşk - Münir Özkul Tiyatrosu
Çıplak Ayaklı Kontes - Dormen Tiyatrosu
Paramparça - Turgut Özakman - Dormen Tiyatrosu
İstanbul Masalı
Uyy Balon Dünya
Şerefiye
Şeytanın Oyunu
Eski Çamlar Bardak Oldu
Paramparça
Yer Demir Gök Bakır
Aşşşk
Cengiz Hanın Bisikleti - Refik Erduran - Dormen Tiyatrosu
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