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Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Nevra Serezli'nin hayatı ve oynadığı oyunlar, diziler, filmler araştırılıyor.

Türk tiyatrosuna yön vermiş pek çok isimle birlikte çalışmış olan Nevra Serezli yakın zamana kadar hala sahneye çıkıyordu. Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç doğumlu, kaç yaşında? Nevra Serezli hakkında merak edilenler

NEVRA SEREZLİ KİMDİR?

Nevra Serezli, 9 Ağustos 1944 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Tiyatro Sanatçısı Metin Serezli'nin eşi.

Amerikan Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra ABD'de 1 yıl LCC'de tiyatro eğitimi gören sanatçı, 1966’da Dormen Tiyatrosunda "Cengiz Hanın Bisikleti" oyunuyla profesyonel sanat hayatına başladı. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosunda, 1971-1978 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile, 1984-1989 arası Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalıştı. 1990'da tekrar Dormen Tiyatrosunda bir süre görev yaptıktan sonra, Tiyatro İstanbul topluluğuna katıldı.

Ayrıca dublaj sanatçılığı da yaparak, TV reklamlarında rol alan Serezli, dizi filmlerde de oynadı. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de 6 sezon (2003-2011) boyunca Dudu karakterini canlandırmıştır. Nevra Serezli en son Kocan Kadar Konuş adlı sinema filminde Peyker Karakterini canlandırdı.

NEVRA SEREZLİ FİLMLERİ

NEVRA SEREZLİ TİYATRO OYUNLARI

Rol aldığı oyunlardan bazıları

Ağaçlar Ayakta Ölür: Alejandro Casona - Tiyatrokare[3]

Altı Haftada Altı Dans Dersi: Richard Alfieri - Tiyatro İstanbul

Gönül Hırsızı: Pierre Chesnot - Tiyatro İstanbul

Sylvia: A.R. Gurney - Tiyatro İstanbul

Çetin Ceviz: Barillet ve Gredy - Tiyatro İstanbul

Acaba Hangisi: Barillet & Gredy - Tiyatro İstanbul

Çılgın Sonbahar

Deliler: Turgut Özakman - Deve Kuşu Kabare

Şen Sazın Bülbülleri

Aşk Olsun

My Fair Lady

Durdurun Dünyayı İnecek Var - Ankara Sanat Tiyatrosu

Hisseli Harikalar Kumpanyası : Haldun Dormen - Şan Tiyatrosu Müzikalleri

Aşk - Münir Özkul Tiyatrosu

Çıplak Ayaklı Kontes - Dormen Tiyatrosu

Paramparça - Turgut Özakman - Dormen Tiyatrosu

İstanbul Masalı

Uyy Balon Dünya

Şerefiye