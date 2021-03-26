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Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç doğumlu, kaç yaşında? Nevra Serezli hakkında merak edilenler

Ünlü oyuncu Nevra Serezli Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı ödülünün sahibi oldu. Türk tiyatrosunun yaşayan efsane isimlerinden biri olan Nevra Serezli'nin hayatı merak ediliyor. Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç doğumlu, kaç yaşında? Nevra Serezli hakkında merak edilenler

Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç doğumlu, kaç yaşında? Nevra Serezli hakkında merak edilenler

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Nevra Serezli'nin hayatı ve oynadığı oyunlar, diziler, filmler araştırılıyor.
Türk tiyatrosuna yön vermiş pek çok isimle birlikte çalışmış olan Nevra Serezli yakın zamana kadar hala sahneye çıkıyordu. Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç doğumlu, kaç yaşında? Nevra Serezli hakkında merak edilenler

NEVRA SEREZLİ KİMDİR?

Nevra Serezli, 9 Ağustos 1944 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Tiyatro Sanatçısı Metin Serezli'nin eşi.

Amerikan Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra ABD'de 1 yıl LCC'de tiyatro eğitimi gören sanatçı, 1966’da Dormen Tiyatrosunda "Cengiz Hanın Bisikleti" oyunuyla profesyonel sanat hayatına başladı. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosunda, 1971-1978 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile, 1984-1989 arası Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalıştı. 1990'da tekrar Dormen Tiyatrosunda bir süre görev yaptıktan sonra, Tiyatro İstanbul topluluğuna katıldı.

Ayrıca dublaj sanatçılığı da yaparak, TV reklamlarında rol alan Serezli, dizi filmlerde de oynadı. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de 6 sezon (2003-2011) boyunca Dudu karakterini canlandırmıştır. Nevra Serezli en son Kocan Kadar Konuş adlı sinema filminde Peyker Karakterini canlandırdı.

NEVRA SEREZLİ FİLMLERİ

BaşlıkYılRol
İşte Bu Benim Masalım2020
Kocan Kadar Konuş: Diriliş2016Peyker
Git Başımdan2015Yasemin
Kocan Kadar Konuş2015Peyker
Gönül İşleri2015Süreyya Üstün
Diğer Yarım2014Zeynep Hanım
Senin Hikayen2013Meral
Bebek İşi2013Suzan
Salih Kuşu2013Zakkum
Sihirli Annem2011Dudu
Başrolde Aşk2011Gönül Hanım
Altın Kızlar2009Gönül
Sevgili Dünürüm2007Güneş
Unutulmayanlar2006Leyla
Mühürlü Güller2003Konuk Oyuncu
Sihirli Annem2003-2006Dudu
Anne Babamla Evlensene2002Leman
Vay Anam Vay2001-2002Kibar Ana
Melek Karım2000Melek
Kadınlar Kulübü1999
Yerim Seni1998
Şahane Züğürtler1994
Çılgın Sonbahar1994
Sonradan Görmeler1994Şükran Partal
Ekran Aşıkları1989
Önce Canan1988
Hisseli Harikalar Kumpanyası1988Süheyla Deniz
Güler Misin Ağlar Mısın1988Nevra
Kavanozdaki Adam1987İnci
BaşlıkYılRol
Şendul Şaban1985Necla
Aşık Oldum1985Güzin Bostancı
Atla Gel Şaban1984Zehra
Metres1983Müzeyyen
Dönme Dolap1983Lamia
Kılıbık1983Mihrimah
Renkli Dünya1980Meral
Zübük1980Yektane
N'Olacak Şimdi1979Özden
Şıpsevdi1977Eleni
Özgürlüğün Bedeli1977
İntikam Meleği / Kadın Hamlet1976
Saffet Beni Affet1976Fahriye Başaran
Bülbül Ailesi1976Nevin
Aman Karım Duymasın1976Nurten
Ahududu1974
Kara Tren1966Kibar Ana

NEVRA SEREZLİ TİYATRO OYUNLARI

Rol aldığı oyunlardan bazıları

Ağaçlar Ayakta Ölür: Alejandro Casona - Tiyatrokare[3]
Altı Haftada Altı Dans Dersi: Richard Alfieri - Tiyatro İstanbul
Gönül Hırsızı: Pierre Chesnot - Tiyatro İstanbul
Sylvia: A.R. Gurney - Tiyatro İstanbul
Çetin Ceviz: Barillet ve Gredy - Tiyatro İstanbul
Acaba Hangisi: Barillet & Gredy - Tiyatro İstanbul
Çılgın Sonbahar
Deliler: Turgut Özakman - Deve Kuşu Kabare
Şen Sazın Bülbülleri
Aşk Olsun
My Fair Lady
Durdurun Dünyayı İnecek Var - Ankara Sanat Tiyatrosu
Hisseli Harikalar Kumpanyası : Haldun Dormen - Şan Tiyatrosu Müzikalleri
Aşk - Münir Özkul Tiyatrosu
Çıplak Ayaklı Kontes - Dormen Tiyatrosu
Paramparça - Turgut Özakman - Dormen Tiyatrosu
İstanbul Masalı
Uyy Balon Dünya
Şerefiye


Şeytanın Oyunu
Eski Çamlar Bardak Oldu
Paramparça
Yer Demir Gök Bakır
Aşşşk
Cengiz Hanın Bisikleti - Refik Erduran - Dormen Tiyatrosu

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