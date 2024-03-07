Nevra Serezli, uçak fobisi yüzünden yolu uzatacak
Uçak fobisi yüzünden turnelere İstanbul'dan en uzak şehirlere bile araçla giden Nevra Serezli, 'Ağaçlar Ayakta Ölür' için Kıbrıs'a deniz yoluyla gidecek
Nevra Serezli, uçak fobisi nedeniyle İstanbul'a en uzak şehirlere bile araçla gidiyor. 'Ağaçlar Ayakta Ölür' için sık sık turneye giden Serezli, oyunun sahneleneceği şehir ne kadar uzak olursa olsun uçak yolculuğunu tercih etmiyor.
'Ağaçlar Ayakta Ölür'ün Kıbrıs'taki turnesi için Nevra Serezli, adaya ulaşmak için önce karayoluyla 10 saatlik Mersin yolculuğu, ardından da deniz yoluyla 4 saatlik feribot yolculuğu yapacak.
‘Ağaçlar Ayakta Ölür’; 18 Mart’ta; Gazimağusa Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde, 19 Mart’ta; Girne Amerikan Üniversitesi’nde ve 20 Mart’ta; Lefkoşa ‘Yakın Doğu Üniversitesi ‘nde, oyunu ile Kıbrıslı tiyatroseverlerle buluşacak.
Fotoğraflar: İHA, AA