Nevşehir'de Ebru Yaşar izdihamı

Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nin 8'inci günü, Ebru Yaşar’ın muhteşem konseriyle son buldu.

Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü şarkıcı konserinde, yeni şarkıları 'Affet' ve 'Sanmadan Git'in yanı sıra; 'Cumartesi', 'Havadan Sudan', 'Seni Anan Benim için Doğurmuş' gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca Nevşehirlilerle tek bir bir ağızdan söyledi.

Ebru Yaşar’ın davul performansı eşliğinde yorumladığı hareketli türküler ise hayranlarını coşturdu. Ünlü sanatçı farklı ülke ve şehirlerden kendisini dinlemeye gelen hayranlarına; "Ben de sizler için nereden olsa gelirim. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.