        Haberler Gündem Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi refüje çarparak kaldırıma devrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 00:33 Güncelleme: 19.11.2025 - 00:33
        Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde seyir halinde olan Ali Osman Deniz idaresindeki otomobil ile Erhan Cingitaş'ın kullandığı otomobil Balonlu Kavşak'ta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi refüje çarparak kaldırıma devrildi.

        Kazada sürücüler ile beraberlerinde bulunan iki kişi daha yaralandı.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazanın ardından bir süre trafiğe kapalı kalan yol, temizlik çalışmasının ardından ardından ulaşıma açıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Nevşehir
        #nevşehir haber
        #yerel haber
